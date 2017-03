Forskere vil bremse type 1-diabetes med ny vaccine

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Hos patienter med type 1-diabetes, går det normalt hurtigt, når først immunforsvaret angriber bugspytkirtlens evne til at producere insulin, men hos seks forsøgspersoner i et svensk pilotforsøg, har det været muligt at bremse udviklingen af den autoimmune reaktion. Ved at sprøjte stoffet GAD-alum og en dosis D-vitamin ind direkte ind i lymfeknuderne i lysken på […]