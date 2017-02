Professor Poul Nissen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet har fået fornem pris for sin forskning i ionpumpers struktur og mekanisme.

Professor Poul Nissen fra Aarhus Universitet modtager Novo Nordisk Prisen 2017 på tre mio. kr. for sin forskning i ionpumper. Novo Nordisk Prisen gives som belønning for enestående lægevidenskabelig forskning eller anden forskningsindsats, der kan komme lægevidenskaben til gode.

»Poul Nissen er international anerkendt som en førende eksponent for moderne integreret strukturel biologi. Han er en meget fortjent modtager af Novo Nordisk Prisen,« siger formand for priskomiteen, ledende overlæge, professor Jan Fahrenkrug.

Poul Nissens forskning har til formål at forstå, hvordan bl.a. ioner og næringsstoffer transporteres ind og ud af celler via koncentrationsforskelle, der skaber den elektriske strøm, som er grundlaget for cellens transport- og signalmekanismer. En viden der har stor betydning for forståelse af livsprocesser og bekæmpelse af sygdomme.

Selv er Poul Nissen meget beæret over anerkendelsen:

»Det kom fuldstændig bag på mig, at jeg skulle modtage Novo Nordisk Prisen. Allerede som unge studerende i kemi-bioteknologi i Aarhus stod prisen for os som den ypperste anerkendelse. Så at selv modtage prisen i dag er forbundet med stor ærefrygt og taknemmelighed. Jeg takker priskomiteen, mine mange gode kolleger gennem årene, og også venner og familie, som har støttet den lange og til tider seje, men altid fantastisk spændende vej i studier af biomolekylers struktur, som har ført til prisen,« siger Poul Nissen.

Novo Nordisk Prisen blev uddelt første gang i 1963 og gives som belønning for enestående lægevidenskabelig forskning eller anden forskningsindsats, der kan komme lægevidenskaben til gode. Prisen er på 3 mio. kr. – heraf er 2,5 mio. kr. øremærket til forskning inden for prismodtagerens fagområde, mens de 500.000 kr. er en personlig hæderspris.

Novo Nordisk Prisen overrækkes formelt til Poul Nissen 17. marts 2017.