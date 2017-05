En forsinket kræftdiagnose, der medfører, at meget syge kræftpatienter dør tidligere end forventet, kan give deres efterladte familiemedlemmer ret til såkaldt forsørgertabserstatning. Det viser en ny dom fra Østre Landsret. Dommen kan få principiel betydning for mange, skriver Kræftens Bekæmpelse.

I den konkrete sag har Østre Landsret afgjort, at efterladte familiemedlemmer til en yngre far med spiserørskræft har til økonomisk kompensation, den såkaldte forsørgertabserstatning, fordi kræften blev opdaget, da sygdommen var meget fremskreden, hvilket betød, at han desværre ikke kunne opereres, og hans mulighed for at overleve blev yderligere forværret.

»Afgørelsen bryder med praksis på området og har principiel betydning, fordi den viser, at fejlbehandlinger på patienter kan udløse erstatning også i de tilfælde, hvor patienten – lidt hårdt formuleret – alligevel ville dø af sin sygdom. Ingen kan sige, hvor længe han kunne have levet, men Retslægerådet har vurderet, at det var overvejende sandsynligt at han ville have levet længere, hvis han havde fået stillet sin diagnose tidligere,« siger jurist og chefkonsulent Natasja Espeløv Balslev, Kræftens Bekæmpelse, i en kommentar til cancer.dk.

Dommen åbner for, at andre pårørende til afdøde patienter, der har fået anerkendt en skade, kan søge om at få sagen genoptaget og vurderet. I tidligere sager har forsinkede diagnoser, der har medført, at kræftsygdommen er blevet uhelbredelig, givet adgang til relativt beskedne økonomiske erstatninger. Men med den nye dom kan der være mulighed for, at andre efterladte ægtefæller og børn også kan tilkendes forsørgertabserstatning, skriver Kræftens Bekæmpelse.