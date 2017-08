Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det vil fortsat være muligt for borgerne at blive tilset af en vagtlæge om natten i Frederikshavn. Det står klart efter et møde i Samarbejdsudvalget for almen læger mandag. Til mødet var repræsentanter for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Region Nordjylland og de nordjyske kommuner til stede. Til mødet blev det aftalt, at det i Frederikshavn […]