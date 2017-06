Formanden, der gerne vil være blød

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, er i år nået op i top 10 på Magtlisten. Måske når han ikke en højere placering, for Magtpanealet mener, at han mangler gennemslagskraft. Men Rudkjøbing vil hellere teamwork fremfor at være den hårde førerhund. Mød den måske lidt for venlige formand, der er far til fire, fanget i et dagligt pendlermareridt, døjer med flere kropslige skavanker — og egentlig er en lidt irriterende type.