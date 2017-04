Medarbejdere bakker op om forløbsprogram for lænderyglidelser, men det er endnu kun blevet implementeret i lille omfang i praksissektoren, viser evaluering fra KORA.

Forløbsprogram for lænderyglidelser passer ikke ind i praksissektoren

Medarbejdere og ledelse i kommuner og på hospitaler kender til forløbsprogrammet for lænderyglidelse. Til gengæld kender de praktiserende læger, kiropraktorer og fysioteraputer ikke programmet særlig godt, viser KORAs evaluering af Region Hovedstadens implementering af forløbsprogram for lænderyglidelser. Det betyder, at programmet kun i begrænset omfang når ud og gavner målgruppen af patienter med nyopståede lænderygsmerter. Til spørgsmålet […]