Forhøjet PD-L1 ekspression er en positiv prognostisk faktor for patienter med ovariecancer

Der er dog ikke konsensus internationalt, så der er behov for yderligere studier, som kan klarlægge markørens betydning for prognosen for patienter med ovariecancer, mener professor Estrid Høgdall, der har præsenteret data på området på ESMO.

MADRID (Dagens Medicin) – PD-L1 ekspression i tumorvæv hos patienter med ovariecancer kan give prognostisk information for patienter med ovariecancer. Det viser resultaterne af en undersøgelse, som Estrid Høgdall, klinisk professor i molekylærpatologi ved Københavns Universitet og leder af molekylærenheden i patologiafdelingen på Herlev Hospital, har præsenteret på ESMO, der afvikles i Madrid i disse dage.

»PD-L1 ekspression bidrager til at forudse prognosen for patienter diagnosticeret med ovariecancer, men der er studier som viser modsatrettede resultater vedrørende hvilken rolle, PD-L1 ekspressionsresultatet spiller. Derfor er der fortsat brug for studier, som kan klarlægge om denne markør på sigt kan få en betydning for behandlingen af patienter med denne sygdom,« siger Estrid Høgdall.

Undersøgelsen er baseret på tumorvæv fra 376 patienter med fremskreden ovariecancer, der i perioden 2004-2014 blev diagnosticeret på Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet. Ca. 50 pct. af patienterne udtrykte PD-L1 i deres tumorvæv, og der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem ekspression af PD-L1 og længere overlevelse. Patienter med PD-L1 ekspression i deres tumorvæv havde en gennemsnitlig overlevelse på ca. 50 måneder, mens der i den PD-L1 negative patientgruppe var en overlevelse på ca. 38 måneder.

»I Danmark har vi den unikke mulighed, at vi kan følge patienterne over tid og har alle informationer om deres sygdomsforløb. Vi har både de kliniske databaser, vores nationale registre og biobanker, som tilsammen udgør en unik ressource. Det giver os gode muligheder for bedre at kunne karakterisere patienterne, hvilken kan have stor betydning for fremtidens personlige behandlingsvalg,« siger Estrid Høgdall.

Molekylære biomarkører har de senere år fået en langt større og fortsat stigende rolle i forbindelse med planlægningen af behandlingsforløb for den enkelte patient.

»Det er et stort studie, som giver os endnu en brik til forståelsen af sygdommen, og vi vil supplere med flere molekylære data – forhåbentlig til gavn for behandlingen af kommende patienter,« siger Estrid Høgdall.