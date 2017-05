Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det var et stort samlet Folketing, der onsdag aften 1.-behandlede regeringens forslag om et indgreb i almen praksis. Indgrebet indebærer, at det såkaldte økonomiprotokollat fortsætter i sin nuværende form, indtil de alment praktiserende læger og regionerne bliver enige om en ny overenskomstaftale på området. Indgrebet kommer sig af, at forhandlingerne mellem lægerne og regionerne […]