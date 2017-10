Nye regler for patienterstatning er sendt i høring. Ændringerne betyder bl.a., at regionerne skal betale erstatning for fejl begået i det private, og det er helt urimeligt, siger Danske Regioners formand.

Folketinget vil ændre reglerne for patienterstatning

Et forslag om nye regler for patienterstatning er sendt i høring. Forslaget indebærer ifølge Danske Regioner bl.a, at skatteborgerne skal betale erstatninger for fejl begået i det private erhvervsliv – og det er helt urimeligt, lyder det fra Danske Regioner.

»En læge ansat af en privat virksomhed bør selvfølgelig dækkes ind af en privattegnet forsikring. Jeg forstår slet ikke, at regionerne skal tage ansvaret for fejl, som ikke er begået af regionerne egne ansatte,« siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner, i en pressemeddelelse, og fortsætter:

»Erstatninger for skader begået i privat regi bør ikke betales af regionerne og dermed af skatteborgerne. Erstatningerne kan blive voldsomt store: En fejlbehandlet fodboldspiller eller ingeniør, der mister førligheden, kan nemlig have meget på spil rent økonomisk, hvis en privatansat fysioterapeut eller læge påfører ham en skade.«

Bent Hansen mener, at det er uansvarlig at bruge skatteborgernes penge på den måde. Der i forvejen hårdt brug for dem i det offentlige sundhedsvæsen, pointerer han.

Forslaget lægger desuden op til, at ankefristen i sager, hvor der er mistanke om fejlbehandlinger i det offentlige sundhedsvæsen forkortes til en måned.

»Det hilser vi velkomment, men samtidig mener vi, at det er vigtigt, at en anke får opsættende virkning,« siger Bent Hansen.

Det vil ikke ske i alle ankesager i fremtiden, hvis lovforslaget bliver vedtaget.