Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Danmarks første professor i Eksistentiel og Åndelig Omsorg (Spiritual Care) med særligt fokus på cancer er udnævnt ved SDU. »Vi er meget glade for med støtte fra Kræftens Bekæmpelse at realisere dette professorat, der gør det muligt at udbygge viden om patienters psykosociale, eksistentielle og åndelige behov og at bringe denne viden ind i klinisk […]