Forskere har udviklet en ny form for immunterapi, der som den første af sin slags kan bremse udviklingen af lungehindekræft.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Lungehindekræft er én af mange kræftformer, der i dag ikke findes nogen kur mod. Kemoterapi kan bremse sygdommen lidt, men den kommer altid tilbage. Den forventede levetid for patienter med lungehindekræft er blot 13 til 15 måneder. Nu viser et nyt klinisk fase II-forsøg dog, at immunterapi kan bremse væksten af lungehindekræft efter tilbagefald. I […]