Den britiske professor Joy Ann Duxbury er blevet ansat hos Psykiatrien i Region Syddanmark. Tilknytningen skal styrke psykiatrisygehusets forskningskvalitet og hjælpe med at halvere brugen af tvang.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Den 1. juli 2017 blev Joy Ann Duxbury ansat hos Psykiatrien i Region Syddanmark i en tre-årig stilling som adjungeret professor. Det skriver Psykiatrien i Region Syddanmark på deres hjemmeside. Joy Ann Duxbury bliver tilknyttet Center for Psykiatrisk Sygepleje & Sundhedsforskning, og der er i aftalen mulighed for forlængelse. Med ansættelsen tager psykiatrisygehuset endnu et […]