Følelserne sidder i tarmene

Morgenmaden, vi får serveret inden pressevisningen, skal hjælpe med at stimulere tarmene og består af kefir og forsker Oluf Borbye Pedersens berømte grønne grød. Kefir, der er et fermenteret mælkeprodukt, er koblet sammen med folks lange levealder, fordi den holder tarmfloraen sund og skadelige bakterier væk. Den grønne grød har været Oluf Borbye Pedersens morgenmad hver dag de sidste 30 år. Den består af blendede grøntsager og er de gode tarmbakteriers livret.

Det tarmstimulerende måltid bliver serveret i spisesalen på Medicinsk Museion, hvor Dagens Medicin er til pressevisning fire dage før udstillingen ’Mind the Gut’ åbnes.

Det overordnede formål med udstillingen er at udforske forbindelsen mellem vores mave, kost, identitet, hjerne, bakterier og personlighed.

»Den sætter en masse spørgsmål, tanker og refleksioner i gang, og den forsøger at forstå nutiden og fremtiden ved at kigge på fortiden og dens forskning,« siger forsker Louise Whiteley.

Hun og museumsdirektør og forsker Adam Bencard er hovedkræfterne bag udstillingen, som er skabt i samarbejde med de fem medkuratorer, kunstnerne Naja Ryde Ankarfeldt, Mogens Jakobsen og Guston Sondin-Kung samt forskerne Marie Balslev Backe og Christian Bache Billesbølle.

Udstillingsleder Bente Vinge Pedersen byder os velkommen og fortæller lidt om baggrunden for udstillingen.

»Vi er her på Medicinsk Museion interesseret i at beskæftige os med den nye forskning om mikrobiom, der kun lige har været på området de sidste ti år. Vi vil gerne kunne formidle denne forskning på en anden måde, end klassisk forskning normalt bliver formidlet på. Udstillingen krydser grænser og kan siges at være en hybrid mellem kulturhistorie, videnskab og kunst,« siger hun.

Mikrobiom er betegnelsen for det økologiske samfund af mikroorganismer, der bor i og på vores krop.

Udstillingen kredser om bakterierne i vores tarme. Tarmbakterier har været kendt i over 150 år, men i lang tid har bakterier været set som noget, der skal bekæmpes. I dag er man blevet mere bevidst om, at bakterier også kan spille en positiv rolle og er en del af organismens daglige liv.

Adam Bencard uddyber, at udstillingen skal være med til at udfordre den klassiske kulturelle og medicinske forestilling om kroppen.

»Vi har en forestilling om, at kroppen består af forskellige dele og deres funktion. Hovedet tænker, maven fordøjer, og hjertet banker. Forskningen peger dog på, at der er langt mere interaktion og gensidig påvirkning mellem de forskellige dele af vores krop,« siger Adam Bencard.

Vi begynder med en introduktionsvideo, der skal være en appetitvækker for resten af udstillingen. Videoen er lavet sådan, at den både giver relevante informationer og samtidig sætter en reaktion i gang i vores krop.

Udstillingen er opdelt i ni temaer, der hver dykker ned i forskellige dele af forskningen om vores tarme og hjerne. Noget er historisk, andet er nutidigt. Der er mange illustrative eksempler udstillingen igennem for at give tilskuerne noget håndgribeligt at forholde sig til.

Et tema handler om målingen af stofskiftet, hvor man har isoleret forsøgspersoner i et såkaldt metabolisk kammer for nøjagtigt at kunne kontrollere det, der kommer ind og ud af kroppen.

Et andet tema handler om, at for at kunne studere kroppen er det nødvendigt at kunne kigge ind i den. Et revolutionært eksperiment udført af lægen William Beaumont fandt frem til, at mavesækken ændrer sig fysisk afhængig af den følelse, som mennesket har.

»Det var banebrydende viden, og det viste også, hvordan videnskaben er mærkelig og forunderlig,« siger Adam Bencard.

Igennem tiden er der også blevet udført adskillige kirurgiske indgreb, fordi man mente, at man kunne fjerne de ‘dårlige’ ting fra kroppen. Forskningen bag udstillingen arbejder dog ud fra en grundantagelse om, at kroppen er mere et økosystem af samlede dele i et kompliceret netværk, end det er separate dele, som skal behandles hver for sig.

»Historisk og medicinsk har vi jo denne her apparatforestilling af kroppen. Den er en slags biologisk maskine. Når der er noget galt, handler det om at finde den del, der er gået i stykker, og reparere den. Men når nu kroppen er et stort komplekst system, kan det have fatale konsekvenser at fjerne eller skære i dele af kroppen, som man gør ved kirurgiske indgreb. Effekterne spreder sig over et helt system,« siger Adam Bencard.

Det er derfor vigtigt med ny forskning på området.

»Det er en anden måde at gribe ind i kroppen på. At gribe ind i et økosystem er noget andet end at gribe ind i en maskine. Effekterne kan være svære at finde ud af. Virkningssammenhæng kan være mere spredt, fordi man spreder det ud over flere systemer,« siger Adam Bencard.

På udstillingen er det også muligt selv at være en del af et eksperiment ved en såkaldt ’Pillemaskine og Fordøj’, hvor man kan gå på opdagelse i, hvordan følelser og fysiologi hænger sammen. Her tager man udgangspunkt i sig selv.

»Vi ville gerne lave en udstilling, som giver et rum, hvor man kan have samtaler på en lidt anderledes måde end den der ’hvordan bliver jeg rask’ og ’hvad er den nye forskning’. Udstillingen skulle gerne gøre op med den meget hurtige og lidt mere skingre sundhedsdebat,« siger Adam Bencard.