Bekymrede forældre til børn med svær peanutallergi og andre potentielt livstruende allergier skal mødes på deres bekymring – alt andet vil lægefagligt og etisk være forkert, mener professor Carsten Bindslev-Jensen, Syddansk Universitet, og centerleder for ORCA.

HELSINKI (Dagens Medicin) – Globalt skyldes halvdelen af de rapporterede tilfælde af peanutallergi ombord på flyvemaskiner, at allergikerne mener, at de har inhaleret peanutstøv. »Reelt er det ikke muligt at måle peanutstøv. Derimod får de astma, som er den femtehyppigste årsag til sygdom ombord på fly, mens allergi er den 11. hyppigste,« siger Carsten Bindslev-Jensen, […]