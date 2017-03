FOA og KL vil omgående have en løsning på problemerne med vold på kommunale og regionale botilbud. Derfor er de i fælles front gået sammen om et forslag til at fremme tryghed på botilbud.

Fagforbundet FOA og Kommunernes Landsforening (KL) er kommet med et fælles forslag til at begrænse vold på kommunale botilbud.

Baggrunden for det fælles udspil bygger på, at fem kommunale medarbejdere i løbet af de seneste fire år har mistet livet på tragisk vis efter voldelige overfald på botilbud.

Regeringen droppede 1. marts lovforslaget om særligt sikrede socialpsykiatriske bosteder. Den beslutning blev mødt med kritik fra FOA og KL, og nu præsenterer de derfor et konkret forslag til, hvordan volden skal reduceres på kommunale botilbud, og samtidig skal der skabes mere tryghed for ansatte og beboere, skriver de en pressemeddelelse.

»Vi er ganske enkelt nødt til at finde nogle løsninger nu, så både medarbejdere og beboere på botilbud kan føle sig trygge. Vi kan ikke leve med, at kommunalt ansatte går på arbejde med livet som indsats. Og samtidig er der nogle borgere, der lige nu ikke får den behandlingsindsats, de har brug for, og det har vi en forpligtelse til at gøre noget ved – hurtigt,« siger Thomas Adelskov (S), formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

Formanden for FOA, Dennis Kristensen glæder sig over, at FOA og KL har kunnet danne fælles front.

»Vi repræsenterer sommetider to meget modsatrettede synsvinkler, fordi det er KL, der driver bostederne, og FOA, som bemander dem. Det gør det ekstra stærkt, at vi sammen kommer med et forslag til en løsning,« siger han til Ritzau.

FOA og KL foreslår at etablere nogle nye behandlingspsykiatriske afdelinger i regionerne, hvor særligt udsatte borgere kan få længerevarende ophold, så der er tid til at arbejde med deres psykiske lidelser, adfærd og svære misbrug.

De anbefaler også, at der etableres nye særlige afdelinger for den nævnte målgruppe i behandlingspsykiatrien med i alt ca. 150 nye sengepladser, og at kommunerne skal have indstillingsret til de nye sengepladser.

Charlotte Fischer (R), formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalget, er enig i, at det haster med en ny løsning til de omkring 150 borgere med psykiatriske diagnoser, som falder mellem de psykiatriske afdelinger og kommunernes bosteder.

»Udspillet fra FOA og KL er interessant, men for mig at se er mange ting stadig ubesvarede. Ønsker de helt præcist, at de nye pladser oprettes i behandlingspsykiatrien? Hvordan skal pladserne finansieres? For os i regionerne er det fuldstændig afgørende, at hele indsatsen omkring denne gruppe borgere bliver forbedret. Det vil sige, at man tager hånd om både psykiatriske problemer, misbrug og sociale udfordringer. Derfor er det ikke en løsning i sig selv at oprette flere sengepladser på de psykiatriske afdelinger,« udtaler hun.