Flyvbjerg ønsker et mere patientrettet fokus på EASD

Professor og direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen, Allan Flyvbjerg, glæder sig til at høre nyt fra en række større studier ved EASD. Men han ville ønske, at der på kongressen var et større fokus på forskning, som man kan tage hjem og implementere i behandlingen med det samme.