Den nordjyske talentfabrik

Claus Brøckner Nielsen, der for to år siden blev lægefaglig direktør for Regionshospital Nordjylland, har måttet slås med flere ’lortesager’ med hospitalets læger i pressen, men det skal være slut nu. Udvikling skal være mantraet for de ansatte, mener den lægefaglige direktør. Uddannelse, forskning og faglighed skal i topklasse, og hospitalet skal være en talentfabrik.