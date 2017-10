Flere smittes med resistente bakterier

Nye tal viser, at flere patienter smittes med resistente bakterier. Regeringen vil derfor afsætte flere penge til et løft af bekæmpelsen af antibiotikaresistens.

Antallet af patienter, der smittes med to typer af multiresistente bakterier er steget. Det viser årets DANMAP-overvågning, som Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet står bag. Det skriver Statens Serums Institut på sin hjemmeside. Regeringen foreslår derfor som en del af velfærdsreserven at give Statens Serum Institut et varigt løft til at bekæmpe antibiotikaresistens.

»Det går ikke, at vores borgere bliver syge af multiresistente bakterier. Vi skal tage truslen seriøst, og derfor vil vi med vores velfærdsreserve prioritere at eliminere truslen mod os,« siger sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), i en pressemeddelelse.

Sundhedsministeren vil styrke kampen mod antibiotikaresistens ved at give Statens Serum Institut flere penge til at overvåge og vejlede på antibiotikaområdet. Regeringen foreslår at give Statens Serum Institut 8 mio. kroner ekstra allerede i 2018. Planen er, at beløbet skal stige de kommende år, så det ender på et permanent niveau på 16 mio. kroner fra 2021 og frem.

»Der er behov for mere viden om blandt andet smitteveje mellem patienterne, så hospitalerne bedre kan forebygge infektioner,« siger Ellen Trane Nørby (V).

De to typer resistente bakterier, som flere bliver smittet med, er VRE og CPE. VRE er en type Enterokokbakterier, der er resistente over for antibiotika af typen vancomycin. I 2016 blev 434 prøver anmeldt fra patienter med VRE-bakterier, mens tallet var 371 året inden. Den anden type af multiresistente bakterier er CPE-bakterier. Også for denne type sås en stigning sidste år. I 2016 blev der påvist CPE i 82 prøver fra i alt 72 patienter. Dette er en stigning fra 63 prøver i 2015.

Enterokokbakterier giver oftest relativt harmløse urinvejsinfektioner. Især svækkede personer kan dog også få meget alvorlige infektioner enten i blodet eller på hjerteklapperne. VRE giver kun sjældent alvorlige infektioner, men findes ofte hos hospitalspatienter og kan herfra smitte videre til meget svækkede personer. I 2016 fik 51 patienter blodforgiftning med VRE bakterier.

CPE står for Carbapenemase-producerende enterobakterier. Enterobakterierne lever i tarmen hos alle mennesker, hvor de normalt ikke gør skade, men de kan give fx urinvejsinfektion. Svækkede patienter kan også risikere mere alvorlige infektioner.