Kræftbehandlingen i Danmark er blevet væsentligt forbedret, og flere overlever kræft. Det betyder, at flere sandsynligvis vil opleve senfølger af kræftbehandlingen.

Det viser en ny vidensopsamling om senfølger efter kræft (pdf), som Center for Kræftforskning hos Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

»Sammenfattende kan man sige, at det er sandsynligt, at majoriteten af kræftoverlevere vil opleve senfølger i årene efter kræftbehandlingen. Mange af disse vil være milde og håndterbare, men en del af kræftoverleverene vil opleve svære senfølger, som kan have stor betydning for den enkelte kræftoverlever,« står der i rapporten.

Det skønnes, at mindst 50 pct. af kræftoverlevere oplever en eller anden senfølge efter en kræftsygdom. De mest generelle problemer hos kræftoverlevere er depression, smerter og træthed. Men der er dog mange andre senfølger, som også rapporteres hos et større antal overlevere.

»Der er helt klart et stort behov for at få et overblik over, hvor omfattende problemstillingen med senfølger er. Vi er på den ene side i den positive situation, at flere overlever en lang række former for kræft. På den anden side betyder det, at flere mennesker lever længere med en kræftsygdom, eller bliver helbredt og skal leve med følgerne af deres kræftsygdom eller behandlingen af den,« siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Janet Marie Samuel og fortsætter:

»Vi mangler simpelthen viden om, hvor stort problemet med senfølger er. Vidensopsamlingen giver os og andre i sundhedsvæsenet et godt grundlag for at gå videre med arbejdet med at imødekomme patienternes behov og tilrettelægge det bedst mulige rehabiliteringsforløb for dem.«

Sundhedsstyrelsen er lige nu i gang med revidere Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, som blev udarbejdet i 2012. I regeringens udspil Patienternes Kræftplan IV (2016) er der også fokus på senfølger efter kræft, og i forlængelse heraf er der afsat midler til netop at løfte den generelle rehabilitering og senfølgeindsats for kræftpatienter.

»Der pågår i Sundhedsstyrelsen ligeledes et revisionsarbejde med udvalgte pakkeforløb på kræftområdet og Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. I dette arbejde vil vidensopsamlingen formodentlig blive en central kilde. Ovennævnte publikationer vil bidrage til klare anbefalinger til rehabiliteringsindsatsen på tværs af sektorer,« skriver seniorkonsulent hos Sundhedsstyrelsen, Line Riddersholm, til Dagens Medicin.