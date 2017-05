Særlig ordning for erstatning til ægtefæller og samlevere til asbestarbejdere udvides til at søskende og børn.

Flere kræftramte asbestofre får mulighed for at få erstatning

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har indgået en aftale med Folketingets sundhedsordførere om at udvide den særlige kompensationsordning for asbestofre. Ændringen betyder, at alle i husstanden får mulighed for at søge erstatning, hvis de bliver ramt af lungehindekræft, fordi de har levet sammen med en asbestarbejder. Hidtil har denne mulighed kun været gældende for ægtefæller […]