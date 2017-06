Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Datatilsynet undersøger nu en sag, hvor flere hundrede danskeres navne og diagnoser er endt på nettet. Den jurastuderende Ann-Christina Vasegaard googlede for et par uger siden sit eget navn og opdagede til sin skræk en blog, hvor hendes navn stod, og hvor der stod, at hun havde migræne. Navnet og diagnosen var ifølge TV2 lagt […]