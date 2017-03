Flere end forventet får reducerede NOAK-doser

Et nyt dansk studie viser, at en tredjedel af alle danske NOAK-patienter med atrieflimren, får ordineret deres medicin i en reduceret dosis. Det kommer bag på forskerne, som formoder, at de reducerede doser udskrives til patienter, der burde få NOAK-midlerne i en standarddosis.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et nyt dansk studie har undersøgt effekten og sikkerheden af de antikoagulerende NOAK-midler Pradaxa (dabigatran), Xarelto (rivaroxaban) og Eliquis (apixaban) i reducerede doser. Et vigtigt delresultatet, der, ifølge forskerne bag studiet, fortjener opmærksomhed er, at omkring en tredjedel af alle danske NOAK-patienter med atrieflimren (AF) sættes i behandling med et NOAK-middel i en reduceret dosis. […]