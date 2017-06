Midler til behandling af type 2-diabetes kan reducere risikoen for kardiovaskulære hændelser, viser tre studier.

Kombinerede resultater fra to CANVAS-studier, der tilsammen omfatter mere end 10.000 personer med type 2-diabetes og høj kardiovaskulær risiko, viser således SGLT2-hæmmeren Invokana (canagliflozin) fra Janssen kan reducere kardiovaskulære hændelser med 14 pct., omend studiet også har vist en fordoblet risiko for amputation. Det skriver Medscape.

Også resultater fra den nordiske del af observationsstudiet CVD-REAL, der ligeledes blev præsenteret på ADA viser, at SGLT-2-hæmmere i klinisk praksis er forbundet med en signifikant nedsat risiko for hjerteanfald, slagtilfælde og død, sammenlignet med andre blodsukkersænkende lægemiddel-grupper til type 2-diabetes – selv hos patienter uden kendt kardiovaskulær sygdom. Det skriver AstraZeneca i pressemeddelelse.

I studiet fik 22.830 patienter fik behandling med SGLT2-hæmmere – 94 pct. fik Forxiga (dapagliflozin), 1 pct. fik Invokana (canagliflozin), mens 5 pct. fik Jardiance (empagliflozin). 68.490 patienter fik andre blodsukkersænkende lægemidler.

Ikke kun SGLT2-hæmmere har i studierne vist hjertebeskyttende effekt. Nye resultater fra en post hoc-analyse fra det kardiovaskulære studie LEADER viser, at behandling med GLP-1-analogen Victoza (liraglutid) medførte sammenlignelige reduktioner i risikoen for alvorlige kardiovaskulære hændelser hos mennesker med type 2-diabetes og høj risiko for hjerte-kar-sygdom, uanset om de oplevede tilfælde af alvorlig hypoglykæmi eller ej i løbet af studiet. Det skriver Novo Nordisk i en selskabsmeddelelse.

