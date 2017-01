Topscoreren i udrednings- og behandlingskvalitet for depression er den tidligere PS Klinik Syd i Aalborg, der i dag har skiftet navn til Klinik Psykiatri Syd, Aalborg Psykiatrisk Sygehus, Aalborg Universitetshospital.

Ud over at høste gode point på hver indikator lægger den sig for tre indikatorer helt i front. Det gælder bl.a. indikatoren ‘Andelen af indlagte forløb, eksklusive < 24 timers indlæggelser, med vurderet sociale støttebehov senest ved udskrivelse’, som Dagens Medicins ekspertpanel har tildelt den største vægt.

Flere centre end før formår nu at opfylde standarden på 90 pct., hvilket ifølge årsrapporten for depression skyldes, at Region Nordjylland og Region Midtjylland er blevet bedre til at indrapportere data.

Underrapportering anser styregruppen ellers for at være et problem, der fortsat overskygger kvalitetsmålingerne, bl.a. med indikatoren ‘Andelen af indlagte patienter, hvor der er iværksat initial somatisk udredning inden for 2 dage fra indlæggelsesdatoen på psykiatrisk afdeling’.

OBS: I Dagens Medicin #1, 13. januar 2017 fremgår det, at vinderafdelingen PS Klinik Syd ligger i Vordingborg, Region Sjælland. Dette er forkert. PS Klinik Syd ligger i Aalborg, og har i øvrigt siden 1. september 2015 heddet Klinik Psykiatri Syd, Aalborg Psykiatrisk Sygehus, Aalborg Universitetshospital. Dagens Medicin beklager fejlen.

Sygehus Placering Score PS Klinik Syd Sengeafdeling 1 100 PMI Sengeafsnit - Regionspsykiatri Midt 2 91 PS Klinik Nord Ældrepsyk senge 3 90 PRQ Sengeafsnit afdeling Q- Risskov 4 85 PS Klinik Nord Sengeafdeling 5 84 PVO Psykiatri f.Ældre Afd.37.0 6 84 PRA Sengeafsnit Regionspsykiatri - Randers 7 77 PRM Modtagelsens sengeafsnit - Risskov 8 76 PHO Sengeafsnit Regionspsykiatri Horsens 9 75 PHO Psykiatrisk Afd. 10 75 PSY Psykiatrisk afsnit (Svendborg) 11 74 PSY Psykiatrisk Afsnit (Esbjerg) 12 72 PVO Psykiatrisk Afd.25.0 13 70 PRM Sengeafsnit afdeling M - Risskov 14 66 PCN, Psyk. sengeafd. Nordsjælland 15 65 PVE Sengeafsnit Regionspsykiatri Vest 16 64 PSY Psykiatrisk afsnit (Odense) 17 63 PCB, Psyk. sengeafd. 18 61 PSL Psykiatrisk Afd. 19 61 PSY Psykiatrisk Afsnit (Kolding) 20 58 PRO Psykiatrisk Afd. 05.0 21 56 PSY Psykiatrisk Afsnit (Vejle) 22 55 PCH, Psyk. Sengeafd. 23 54 PCK, Psyk. sengeafdelinger 24 52 PCGl, Psyk. sengeafd. 25 48 PSY Psykiatrisk sengeafdeling (Aabenraa) 26 31 PSY Psykiatrisk Afsnit (Middelfart) 27 29 PCA, Psyk. sengeafd. 28 26 PCF, Psyk. sengeafd. 29 14 BOR, Psyk. sengeafdeling - - PCK, Psyk. Sengeafd. Østerbro og Indre By - - PCK, Psyk. sengeafd. Akutafdelingen - - PCK, Psyk. sengeafd. Bispebjerg-afdelingen - - Sct. Hans, Psyk sengeafd. M - - PSL Psykiatri for Ældre Afd. - - PSY Gerontopsykiatrisk sengeafdeling (Haderslev) - - PSY Psykiatrisk Akutmodtagelse (Kolding) - - PSY Psykiatrisk sengeafdeling (Haderslev) - - PRP Sengeafsnit Afdeling P - Risskov - -