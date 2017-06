Flere danskere overlever kræft

Ny opgørelse viser, at flere danskere lever et og fem år efter, at de har fået en kræftdiagnose.

Flere danskere lever et og fem år efter, at de har fået en kræftdiagnose. Det viser en ny opgørelse over kræftoverlevelsen, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Opgørelsen viser, at etårs-overlevelsen blandt kræftpatienter, der blev diagnosticeret i perioden 2013-2015, er steget med tre procentpoint for både mænd og kvinder i forhold til perioden 2010-2012. Det betyder, at etårs-overlevelsen nu er 79 pct. for mænd og 81 pct. for kvinder, skriver Kræftens Bekæmpelse.

Den positive udvikling i den samlede etårs-overlevelse skyldes blandt andet en stigning i overlevelsen efter lungekræft. Den er nemlig steget med fem procentpoint for mænd og seks procentpoint for kvinder fra perioden 2010-2012 til 2013-2015, så overlevelsen nu er 44 pct. for mænd og 52 pct. for kvinder.

Femårs-overlevelsen for alle kræftformer viser ligeledes let en opadgående kurve med to procentpoints forbedring for både mænd og kvinder siden 2010-2012. Femårs-overlevelsen for mænd var i perioden 2013–2015 på 60 pct., mens den var 64 pct. for kvinder.

Kræftens Bekæmpelses direktør Leif Vestergaard Pedersen glæder sig over, at kræftoverlevelsen hele tiden bliver bedre.

»Kræftplanerne har virket, herunder kræftpakkerne. Men vi er slet ikke i mål. Kræftoverlevelsen skal blive bedre for alle kræftsygdomme, og skal det virkelig batte noget på den samlede kræftoverlevelse, kræver det, at overlevelsen efter lungekræft bliver væsentligt forbedret,« siger Leif Vestergaard Pedersen til cancer.dk.