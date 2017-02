Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et nyt studie fra Aarhus Universitet tyder på, at risikoen for en mæslinge-epidemi herhjemme som følge af for få vaccinationer af børn, kan være mindre end frygtet. Det skriver Aarhus Universitet på sin hjemmeside. Ifølge Sundhedsstyrelsens opgørelser er 88 pct. af de danske børn er vaccineret med den såkaldte MFR-vaccine. Men en nøje gennemgang af […]