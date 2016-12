De bedste til Patologisk analyse af testikelkræft 2016

Siden Dansk Testis Cancer Database begyndte i 2013, er der sket en væsentlig forbedring af kodepraksis.

På patologiafdelingerne opfylder kodepraksis imidlertid ikke standarden, og derfor udtrykker data ikke kvaliteten af den patologiske diagnostik, lyder det i databasens årsrapport fra 2015. Landets patologer er oplyst om vigtigheden af kodning fremover, skriver styregruppen bag kvalitetsdatabasen.

Centrene vurderes på, i hvor høj grad de hos nydiagnosticerede patienter med testikelkræft får anført SNOMED-kodning for henholdsvis pT-stadie, karinvasion og tumordiameter, og på baggrund af de foreliggende data viser Næstved Sygehus, Vejle Sygehus, Odense Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital sig at komme bedst i mål.

De fire centre deler derfor førstepladsen ved årets kåring. Årsrapporten viser, at der er forskel på, hvor hyppigt der anføres SNOMED-kodning inden for de tre indikatorer: På landsplan fik 92 pct. af patienterne registreret pT-stadie i 2015, mens 86 pct. fik registreret karinvasion og 80 pct. fik registreret tumordiameter.

For alle tre indikatorer lyder standarden på 95 pct., og ingen af indikatorerne er således opfyldt på landsplan. På afdelingsniveau varierer indberetningerne meget.

Placering Sygehus Score 1 Næstved 100 1 Odense 100 1 Vejle 100 1 Aalborg 100 5 Herlev 99 5 Rigshospitalet 99 7 Aarhus 86 8 Sønderborg 85 9 Roskilde 81 10 Viborg 64 11 Hospitalsenheden Vest 60 12 Hjørring 55 13 Esbjerg 30