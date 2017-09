Fem vicedirektører skal sikre hurtigere kræftbehandling i hovedstaden

Fem forløbsansvarlige vicedirektører i Region Hovedstaden har fået mandat til at iværksætte tiltag som kan sikre, at regionen bliver bedre til at leve op til kravene for forløbstider i kræftpakkerne inden for fem udvalgte kræftformer.

Fem vicedirektører fra Region Hovedstadens hospitaler har fået til opgave at sikre, at målopfyldelsen for forløbstiderne i kræftpakkerne inden for fem udvalgte kræftformer bliver bedre. Det fremgår af en redegørelse fra Region Hovedstaden til Sundhedsstyrelsen.

De fem forløbsansvarlige vicedirektører – Jonas Egebart, Else Smith, Per Jørgensen, Kristian Antonsen og Pernille Slebsager – har fået ansvar for hvert sit kræftområde og har fået mandat til at iværksætte tiltag på tværs af de hospitaler, som er involveret i de udvalgte kræftpakker inden for de udvalgte kræftformer: Brystkræft, tyk- og endetarmskræft, kræft i urinvejene (blære- og nyrekræft), lungekræft og gynækologisk kræft.

Udpegningen af forløbsansvarlige vicedirektører er sket som en del af et pilotprojekt, som regionen igangsatte i foråret 2016, og de fem kræftområder er udvalgt, fordi regionen forud for igangsættelse af projektet, havde oplevet perioder med relativ lav målopfyldelse for disse områder.

Sundhedsstyrelsen bad i slutningen af august Region Hovedstaden om at fremsende en redegørelse over baggrunden for faldet i andelen af gennemførte kræftpakkeforløb indenfor standardforløbstiden. Regionen har siden indførelsen af Sundhedsplatformen i maj 2016 haft problemer med et lavere antal registrerede kræftpakkeforløb sammenlignet med kvartalerne, før Sundhedsplatformen blev indført. I sin redegørelse til Sundhedsstyrelsen understreger regionen, at der er i andet kvartal af 2017 er sket en positiv stigning i antallet af opgjorte forløb, sammenlignet med første kvartal 2017.

Fem forløbsansvarlige vicedirektører i Region Hovedstaden Tarmkræft: Else Smith, Amager og Hvidovre Hospital Urologi: Pernille Slebsager, Herlev Hospital Lungekræft: Kristian Antonsen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Brystkræft: Jonas Egebart, Bornholms Hospital Gynækologiske kræftformer: Per Jørgensen, Rigshospitalet

»Det er vigtigt at understrege, at patienter med kræft bliver prioriteret højt på alle regionens hospitaler, og den mangelfulde opgørelse har ikke betydning for patienternes udredning og behandling,« skriver Region Hovedstaden i sin redegørelse til Sundhedsstyrelsen. Administrationen i regionen har lavet en foreløbig analyse over patientforløb i andet kvartal 2017, som viser, at ca. 600 patientforløb i Region Hovedstaden blot mangler en sidste kode i pakkeforløbet for at være registreret korrekt i Sundhedsplatformen.

»Hvis disse ca. 600 patientforløb var færdigregistreret, ville regionen samlet være på niveau med før Sundhedsplatformen, hvad angår antal registrerede forløb (ca. 12-1300 pr. kvartal),« skriver regionen i redegørelsen.

Konkret har initiativet med udpegningen af fem forløbsansvarlige vicedirektører ført til, at der bl.a. er foretaget kapacitetsudvidelser inden for de fem kræftområder. Samtidig bliver arbejdsgangene gennemgået og optimeret på de forskellige involverede afdelinger og hospitaler. Målet er at sikre hurtigere forløb på de fem udvalgte kræftformer, og der er bl.a. ansat ekstra personale i ambulatorierne, ligesom der på flere af områderne er indkøbt relevant apparatur til brug for hurtige udrednings- og behandlingsforløb.