Fem kvinder diagnosticeret med brystkræft efter mistanke om fejl

Regionshospitalet Viborg tilbød i sommer et ekstra sikkerhedstjek for brystkræft til 3.600 kvinder på grund af mistanke om fejl i en enkelt overlæges undersøgelser. Mistanken er siden bestyrket ved second opinion-gennemgang på Rigshospitalet. 1.600 kvinder er nu genundersøgt, og fem kvinder har indtil videre fået konstateret brystkræft. De resterende kvinder, der ønsker det, undersøges i de […]