Det europæiske lægemiddelagentur EMAs komité for vurdering af lægemiddelsikkerhed PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) har på sit seneste møde besluttet at foretage en gennemgang af sikkerheden forbundet med brugen af lægemidlet Uptravi (selexipag), som bruges til behandling af forhøjet lungeblodtryk, pulmonal arteriel hypertension. Baggrunden for beslutningen er, at der i Frankrig har været fem dødsfald […]