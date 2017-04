Fejl på alarmcentral sletter 93.760 ambulanceopkald

En fejl i radiosystemet SINE i Region Hovedstadens it-systemer er skyld i, at 93.760 radioopkald mellem regionens ambulancer og akutberedskab ikke er blevet optaget og gemt, som det ellers er standard i alle landets regioner.

Det skriver BT.

Dermed er det i dag ikke muligt at genskabe, hvad der er sket i de konkrete sager, som er fra april 2016 til januar i år, hvor svigtet på systemet har fundet sted.

Region Hovedstaden oplyser til BT, at fejlen skyldes, at en af de telefon-pulte, der tager sig af at koordinere ambulancerne rundt i regionen, har været monteret forkert.

Fejlen møder kritik fra fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V):

»Jeg vil opfordre Region Hovedstaden til at få styr på sit set up,« lyder det fra Karen Ellemann.