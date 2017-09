Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

LISSABON (Dagens Medicin) – Fedmeoperationer af typen Roux-en-y gastrisk bypass har vist sig at være godt for flere ting. Det er således velkendt, at de kan bidrage til at afhjælpe type-2-diabetes. Nu viser det sig så, at diabetespatienter, der har gennemgået en fedmeoperation af denne type, har nedsat risiko for diabetisk øjensygdom, som mange diabetikere […]