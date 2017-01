Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Den netop offentliggjort rapport fra regeringens Lægedækningsudvalg vil ikke ændre på, at flere sygehuse og specialer fortsat vil mangle speciallæger. Sådan lyder vurderingen fra Foreningen af Speciallægers (FAS) til de 18 anbefalinger, der i dag er blevet præsenteret. »Udvalget kommer med udmærkede anbefalinger, men vi savner det afgørende skub for at udvide kapaciteten på speciallægeuddannelserne. For uanset, […]