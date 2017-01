Farmakonomer vil gerne ud i almen praksis

Farmakonomforeningen støtter lægedækningsudvalgets forslag om at dedikere mere klinikpersonale til aflastning de praktiserende læger. Det vil være et kvalitetsløft, mener foreningens formand.

Øget brug af klinikpersonale skal frigøre tid for den praktiserende læge til at tage sig af de lægelige kerneopgaver. Sådan lød et af forslagene i Lægedækningsudvalgets rapport, der udkom i sidste uge, og det støtter Farmakonomforeningen, hvor foreningens formand Christina Durinck ser mange muligheder i at dedikere flere farmakonomer til almen praksis. »I dag arbejder […]