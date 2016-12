Oprindeligt skulle den sidste HPV-Gardasil vaccine gives i januar 2017, men faldende tilslutning til vaccinen har medført et stort lager, som giver piger mulighed for foratsat at få vaccinen

Siden februar i år har HPV-vaccinen Cervarix, som GlaxoSmithKline står bag, været en del af børnevaccinationsprogrammet, fordi den blev valgt, da der var udbud på området.

Men fordi tilslutningen til HPV-vaccinen har været lav, er det fortsat muligt at blive vaccineret med Gardasil fra Sanofi Pasteur, som var den foretrukne vaccine inden Cervarix vandt udbuddet.

Statens Serum Institut skriver på sin hjemmeside, at piger, der som led i børnevaccinationsprogrammet er blevet vaccineret med Gardasil, kan færdiggøre vaccinationsserien frem til udgangen af 2017 eller så længe vaccinen findes på lager.

Piger, der skal i gang med HPV-vaccination vil ikke blive tilbudt Gardasil, men Cervarix. SSI oplyser desuden, at lageret er stort nok til, at piger, der har påbegyndt vaccination med Gardasil, kan blive færdigvaccineret med Gardasil.

SSI oplyser, at piger i aldersgruppen 9-13 år, som inden 1. februar 2016 var begyndt med den 4-valente HPV-vaccine Gardasil, gives to doser med mindst seks måneders interval, og vaccinationsserien skal være færdiggjort inden for et år. Overholdes disse intervaller ikke, eller er vaccination påbegyndt hos piger, som på vaccinationstidspunktet var fyldt 14 år, anbefales tre injektioner på dag 0, efter 2 måneder og efter seks måneder.

Ved forsinket vaccination gives næste vaccine hurtigst muligt, der begyndes aldrig forfra.