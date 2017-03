Efter et nyt udbud i Region Sjælland fortsætter Nordic Medicare med at drive klinikker i Nakskov og Nykøbing F., mens Falck Lægehuse overtager klinik i Vordingborg.

For under et år siden begyndte Nordic Medicare at drive en ny klinik i Vordingborg, men efter et nyt udbud overtager Falck Lægehuse klinikken fra 1. juni. i år.

Det skyldes ifølge Christina Sjøberg Lundgren, direktør for Primær Sundhed i Region Sjælland, at Nordic Medicare blev hyret til at drive klinikken sidste år på en særlig kontrakt.

»En del af kontrakten med Nordic Medicare er en option, som betyder, at vi kan spørge dem, om de vil løse en opgave for os med kort varsel, indtil vi kan bringe opgaven i udbud,« siger hun.

»Det er simpelthen for at sikre, at vi ikke får lægeløse patienter, for alternativet havde været, at vi skulle etablere en regionsklinik og servicere borgerne. Det har vi også gjort tidligere, men det er meget svært på så kort tid både at ansætte personale, få it-system på plads osv.,« fortsætter hun.

Leverandører lå tæt

Det samlede resultat af udbudsrunden er, at Nordic Medicare fortsætter med at drive klinikker i Nakskov og Nykøbing F., mens Falck Lægehuse altså overtager i Vordingborg. Og udfaldet er et resultat af de to leverandørers forskellige løsninger, forklarer Christina Sjøberg Lundgren.

»Nordic Medicare har budt på lige fod med Falck Lægehuse og har vundet de opgaver, der er i Nakskov og Nykøbing. De to leverandører lå generelt utrolig tæt, med ud fra en vurdering af kvalitet og pris i tilbuddet blev det Falck Lægehuse, der vandt udbuddet i Vordingborg,« siger hun.

Ingen interesserede praksislæger

Regionsrådsformand for Region Sjælland, Jens Stenbæk (V), er glad for samarbejdet med begge leverandører, selvom han hellere havde set en løsning med praktiserende læger til regionens borgere, lyder det.

»Det er Regionsrådets ønske, at alle borgere i Region Sjælland har en praktiserende læge. Når det nu ikke kan lykkes praktiserende læger at overdrage deres klinik til fortsat drift, trods bistand fra regionens side, er vi glade for det nye samarbejde med de to leverandører. Jeg håber, borgerne vil have forståelse for forandringerne og tage godt imod de nye samarbejdspartnere,« siger han i en pressemeddelelse fra Region Sjælland.

De borgere, der er tilknyttet klinikken i Vordingborg kan forvente et brev fra regionen med oplysninger om, at de får en ny læge som resultat af overdragelsen til Falck.

Christina Sjøberg Lundgren understreger, at de to leverandører kommer til at drive klinikkerne efter de samme kvalitetskrav som de øvrige praktiserende læger. Samtidig indgår de i samarbejde med kommuner, sygehuse og øvrige praktiserende læger i området, for at sikre sammenhæng for borgerne.