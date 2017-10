Behandlingsvejledning for hyperlipidæmi anbefaler Praluent frem for Repatha. Det får fagudvalg til at protestere til Medicinrådet, da medlemmerne mener, at de bliver taget til indtægt for ændringer og anbefalinger, de ikke har bidraget til.

Samtlige medlemmer af RADS-fagudvalget for medicinsk behandling af hyperlipidæmi tager i et brev til Medicinrådet (pdf) klart afstand fra, at udvalgsmedlemmernes navne anvendes i en ny behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation, der blev offentliggjort af Medicinrådet i juni (pdf). Derfor beder de nu Medicinrådet om at fjerne deres navne fra den seneste behandlingsvejledning for medicinsk behandling af hyperlipidæmi, da udvalget ikke kan stå inde for anbefalingerne i vejledningen.

»Det er meget vanskeligt ikke at tage fagudvalget til indtægt for indholdet i denne lægemidddelrekommandation, hvilket mange af vores kollegaer da også har gjort. Og der er ingen tvivl om, at de fleste medlemmer af IKKE er enige i denne rekommendation og IKKE støtter dette. På måden denne lægemiddelrekommandation er udfærdiget opfatter vi – og andre der har læst den – at vi står bag denne, hvilket ikke er tilfældet. Vi bliver således taget til indtægt for de indførte ændringer uden overhovedet at være blevet hørt,« skriver fagudvalgsmedlemmerne i brevet.

Baggrunden for henvendelsen er først og fremmest, at faudvalgsmedlemmerne i behandlingsvejledningen tages til indtægt for at anbefale brugen af PCSK9-hæmmeren Praluent som førstevalg til behandling af hyperlipidæmi, selv om et flertal af udvalget ville have peget på Repatha på grund af den bedre dokumentation for effekten af dette middel. Imidlertid blev fagudvalget ifølge skrivelsen til Medicinrådet slet ikke spurgt til råds om dette.

RADS udsendte i 2016 den første behandlingsvejledning vedrørende hyperlipidæmi (pdf), som ikke indeholdt en lægemiddelrekommandation. Den kom først i forbindelse med udsendelsen af en opdateret behandlingsvejledning i juni, men uden at fagudvalget var blevet hørt igen, fremgår det af fagudvalgets brev til Medicinrådet.

Vejledningen tager udgangspunkt i fagudvalgets baggrundsnotat fra sidste år, og inkluderer derfor ikke data for Repatha præsenteret på den amerikanske hjertekongres ACC i foråret. Data som finder ‘en højsignifikant reduktion i kardiovaskulære hændelser’ hos patienter i behandling med Repatha, skriver udvalget i brevet.

»Det er muligt der er en klasseeffekt, men god klinisk praksis tilsiger at man altid bruger et præparat med evidens for gavnlig effekt og ingen skadelig effekt frem for et præparat uden denne evidens‚« skriver fagudvalgsmedlemmerne i brevet.

Medicinrådet havde mandag ikke forholdt sig til fagudvalgets krav om at få fjernet medlemmernes navne fra behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation, men har i stedet inviteret fagudvalget til et møde med Medicinrådets formandsskab og sekretariat. Formålet med mødet er en drøftelse af udvalgets brev. Der er i skrivende stund endnu ikke sat dato på dette møde.