Overordnet set er det rigtig positivt, at fokus på diabetes og KOL bliver styrket med overenskomsten for almen praksis, mener de lægefaglige selskaber for endokrinologerne og lungemedicinerne. Men der skal gang i datadelingen mellem almen praksis og hospitalerne, og behandlingen af diabetespatienter skal strømlines mere i praksis, siger formand for Dansk Endokrinologisk Selskab, Troels Krarup Hansen. […]