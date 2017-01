Der er behov for fællesøkonomi mellem kommunerne og regioner, når det kommer til fire udvalgte områder.

Sådan lyder anbefalingen fra fire foreninger: Dansk Sygeplejeråd, FOA, Lægeforeningen og Danske Patienter, som står bag et udspil, der er kommet i forbindelse med arbejdet i regeringens udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Det drejer sig om de fire områder: Akutfunktioner, Forløbskoordination, Psykiatrihuse og Sundhedshuse, fordi parterne mener, at det på de fire områder er nødvendigt at fjerne alle former for kassetænkning, hvis kvaliteten skal hæves, og de tror på, at: »…forsøg med fælles finansiering (…) bliver en central løsning til sikring af bedre sammenhæng og kvalitet under det igangværende arbejde for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.«

De fire parter skriver i deres anbefalinger, at der bør sættes penge af til at kunne lave fælles forsøg mellem regionerne og kommunerne.

»Forsøgene skal vise, om fælles finansiering med tilhørende fælles ledelse og fælles planlægning kan minimere den kassetænkning, som i dag er en generel barriere for sammenhængende patientforløb og høj behandlingskvalitet i det danske sundhedsvæsen. Forsøg med fælles finansiering skal iværksættes med en planlagt evaluering, efter en fastlagt periode og i en skala, som gør det muligt at udlede valide resultater. Det skal sikre et godt grundlag for at vurdere, om den fælles finansiering skal implementeres permanent,« skriver de fire.

Yderligere står der i deres anbefaling:

»Fælles finansiering – med tilhørende fælles ledelse og fælles planlægning af indsatser – kan være nøglen til at fremme det tværsektorielle samarbejde, som er en forudsætning for at realisere målet om bedre patientforløb,« står der.

Anbefalingerne fik torsdag SF’s Kirsten Normann Andersen til at spørge sundhedsminister Ellen Trane Nørby hvad hende og regeringens syn er på anbefalingerne.