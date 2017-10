Læger er blevet mere påpasselige med at udskrive antibiotika til patienter over de sidste ti år. Til gengæld er forbruget af antibiotika ikke faldet i den samme periode. Det viser en ny DANMAP rapport fra DTU, Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut.

Fra 2007 til 2016 er antallet af patienter, der får udskrevet antibiotika, faldet med 17 procent.

»Det er godt at se at det er antallet af behandlede patienter, der falder. Det tyder på, at der er skabt lydhørhed overfor, at ikke alle infektioner skal behandles med antibiotika, men mange infektioner går over af sig selv. Det er en udvikling, vi håber vil fortsætte,« siger Ute Wolff Sönksen, overlæge på Statens Serum Institut, i en pressemeddelelse.

Det samlede forbrug er steget en smule i samme årrække. At det ikke er faldet tilsvarende, skyldes ifølge Ute Wolff Sönksen metoden, der bruges til at måle forbruget af antibiotika. Her spiller medikamenters vægt ind.

»Nogle former for antibiotika vejer mere end andre. Det betyder, at når vi skifter fra en type antibiotika til penicillin, der vejer tungere i opgørelsen, så virker det som om, at forbruget stiger. I virkeligheden handler det om metoden for, hvordan man opgør forbruget og ikke, at forbruget stiger«, siger Ute Wolff Sönksen til Dagens Medicin.

Danmark fik i 2017 en national handlingsplan for antibiotikaforbrug, der skal sikre et mere hensigtsmæssigt forbrug. Målene er, at indløste recepter på antibiotika og kritisk vigtige antibiotika skal reduceres samt et skift i forbruget af bredspektrede til smalspektrede antibiotika.