Når kvinder fører kniven under en operation, er der lidt mindre tilbøjelighed til, at patienten dør, viser nyt studie.

Patienter, der opereres af kvindelige kirurger, har lidt mindre tilbøjelighed til at dø i den første måned efter operationen, end hvis det er en mand, der fører kniven. Det viser et nyt studie fra University of Toronto, som er udgivet i British Medical Journal (BMJ). Det skriver The Telegraph. 104.630 patienter, der er behandlet af […]