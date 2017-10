Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Speciallæge i samfundsmedicin, Lars Fodgaard Møller, tiltræder den 1. november 2017 stillingen som landslæge på Færøerne. Lars Fodgaard Møller vil bistå myndighederne på Færøerne i lægelige, hygiejniske, miljømæssige og socialmedicinske forhold. »Vi glæder os over at have fundet en yderst velkvalificeret landslæge til Færøerne, og vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med […]