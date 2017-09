Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Den store diabeteskongres EASD 2017 åbner for alvor i morgen i Lissabon. Dagens Medicin er på plads i store messecenter ‘International Fair of Lisbon’ i Parque das Nações nordøst for Lissabons centrum blandt forventeligt mindst 15.000 sundhedsprofessionelle fra over 130 lande. Vores videnskabsjournalister Lasse Lange og Kristian Sjögren vil dagligt berette om kongressens største begivenheder. […]