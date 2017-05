Valget af ny værtsby for Det Europæiske Lægemiddelagentur vil blive gennemført til oktober, skriver to EU-formænd.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

EU er klar med grundreglerne for, hvordan valget af et nyt hovedsæde til Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) skal foregå. Det skriver Financial Times. Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råds, og Jean-Claude Juncker, formand EU-Kommissionens, har rundsendt en skrivelse til EU-medlemslandene, der dels beskriver, proceduren for valget af et nyt EMA-hovedkvarter, og dels beskriver de […]