Regeringens ambitioner om at få EMA til Danmark er realistiske, vurderer EU-professor Dorte Sindbjerg Martinsen. Danmark har en veludviklet sundhedssektor og en stor medicinalindustri, og det er umiddelbart stærke kort at have på hånden, lyder det.

I aftes kunne Dagens Medicin bringe nyheden om, at regeringen vil have det europæiske lægemiddelagentur til Danmark. Professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet (KU), Dorte Sindbjerg Martinsen, vurderer, at det er sandsynligt, at Danmark kan tiltrække EMA.

Hun har forsket i politiske – og retlige dynamikker i EU, og hendes vurdering lyder, at Danmark er et velvalgt sted at placere EMA, da Danmark har en veludviklet sundhedssektor og en relativt stor medicinalindustri.

»Det er argumenter, jeg har hørt, når andre EU-medlemslande har argumenteret for, hvorfor agenturet skulle placeres hos dem. Bl.a. har de spanske myndigheder argumenteret for, at EMA skulle placeres i Madrid, da landet har en veludviklet sundhedssektor. Det har Danmark i den grad også, hvilket stiller os i en stærk position,« siger Dorte Sindbjerg Martinsen.

Hun tilføjer, at hun på nuværende tidspunkt ikke kender forhandlingspositionerne, og ikke kan vide, hvilke argumenter de forskellige medlemslande spiller ind med, når det skal besluttes, hvor EMA fremadrettet skal have sin base.

Danmark huser allerede det europæiske miljøagentur, og Dorte Sindbjerg Martinsen understreger, at fordelingsnøglen normalt er ét agentur pr. medlemsland.

»Omvendt har vi aldrig tidligere stået i den ekstraordinære situation, vi står i nu. Vi har ingen præcedens, og derfor er det muligt at forestille sig, hvad som helst,« siger hun.

Bytte, bytte købmand

På spørgsmålet om, hvorvidt den danske regering vil være villig til at indgå en byttehandlen, og bytte Miljøagenturet for EMA, svarer Dorte Sindbjerg Martinsen, at det er for spekulativt at udtale sig om.

»Men det er vigtigt at holde sig for øje, at det vil have en stor politisk signalværdi at ‘sælge’ Miljøagenturet for EMA. Regeringen har næppe interesse i at sende et sådant signal,« vurderer hun.

Danmark er ikke de eneste EU-lande, som byder sig til som EMA-vært. Sverige, Holland, Italien, Spanien, Frankrig og Polen er, ifølge Reuters, blandt de lande, der har budt sig til som potentielle værter for EMA, og ifølge Politico arbejder også den irske regering på et EMA-bud. Herhjemme har Lægemiddelindustriforeningen Lif i samarbejde med andre organisationer et stykke tid været i gang med at klargøre et dansk bud.

Regeringen holder i morgen pressemøde om Danmarks udmelding om EMA i morgen, hvor udenrigsminister Anders Samuelsen, sundhedsminister Ellen Trane Nørby samt fungerende sundhedsminister Karen Ellemann vil være til stede. Derudover deltager Københavns overborgmester Frank Jensen og regeringens særlige udsending for EU’s lægemiddelagentur.