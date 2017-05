National Videnskabsetisk Komité og Hjerteforeningen vil sammen undersøge mulighederne for at videreføre DANNOAC-studiet.

Etisk komite og hjerteforeningen går sammen for at drøfte fortsættelse af DANNOAC

National Videnskabsetisk Komité (National Videnskabsetisk Komité) og Hjerteforeningen er enige om, at de i fællesskab vil undersøge mulighederne for at videreføre DANNOAC-studiet. Det skriver National Videnskabsetisk Komité og Hjerteforeningen i en fælles udtalelse, som er blevet til efter et fælles møde torsdag i sidste uge.

Baggrunden for den fælles udmelding er, at National Videnskabsetisk Komité i sidste uge meddelte, at komiteen havde set sig nødsaget til at stille studiet i bero midlertidigt, indtil ændringer i studiets design og eventuelle konsekvenser af disse ændringer var blevet belyst og drøftet nærmere parterne imellem.

I den fælles udtalelse skriver National Videnskabsetisk Komité, at »National Videnskabsetisk Komité anerkender, at Hjerteforeningen har anmeldt en revideret projektbeskrivelse til De Videnskabsetiske komitéer i Region Hovedstaden, der har vurderet projektet til at være ikke anmeldelsespligtigt, hvorfor Hjerteforeningen har igangsat studiet i tillid til denne vurdering«.

Samtidig anerkender Hjerteforeningen, »at National Videnskabsetisk Komité ikke i tilstrækkeligt omfang er blevet informeret om ændringerne i studiets design samt overgang til ny sponsor«, og på den baggrund valgte at stille studiet i bero midlertidigt.

Indtil drøftelserne mellem parterne er afsluttet, ønsker hverken National Videnskabsetisk Komité eller Hjerteforeningen at kommentere det videre forløb.

I den fælles skrivelse fra National Videnskabsetisk Komité og Hjerteforeningen redegør parterne for det forløb, som har ført frem til den aktuelle situation for det stort anlagte, danske forskningsprojekt:

»DANNOAC-studiet blev oprindeligt planlagt som et randomiseret klinisk studie, hvorefter de enkelte patienter skulle randomiseres til tre ligeværdige blodfortyndende lægemidler (NOAK-lægemidler). Det var en forudsætning for dette studie, at der blev indhentet patientsamtykke. Studiet blev indsendt til De Videnskabsetiske Komiteer Region Sjælland, som afviste studiet den 7. september 2015. Denne afgørelse blev efterfølgende påklaget til National Videnskabsetisk Komité, som forholdt sig til og godkendte studiet den 18. december 2015.

Efterfølgende blev en forsker ansat i Hjerteforeningen som projektleder for DANNOAC-studiet. Der blev samtidigt nedsat en styregruppe for DANNOAC-studiet i regi af Hjerteforeningen. Styregruppen besluttede at ændre studiets design til et cluster-randomiseret design, hvorefter de enkelte hospitalsafdelinger udgjorde et cluster. Dette var en væsentlig ændring af studiet, og studiet blev derfor anmeldt på ny, og denne gang til De Videnskabsetiske Komiteer i Region Hovedstaden, da studiet nu udgik fra Hjerteforeningen.

I afgørelser af 3. marts 2016 og 7. marts 2016 afgjorde De Videnskabsetiske komiteer i Region Hovedstaden, at DANNOAC-studiet med det ændrede design ikke var anmeldelsespligtigt, og derfor kunne igangsættes af Hjerteforeningen uden tilladelse fra De Videnskabsetiske komiteer i Region Hovedstaden.

Sideløbende hermed vurderede Lægemiddelstyrelsen i afgørelse af 26. maj 2016 ligeledes, at studiet ikke var anmeldelsespligtigt.