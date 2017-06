Opslag på specifikt patientnavn i hospitalernes nye IT-system i Region Hovedstaden giver adgang til liste over cpr-numre på alle andre med samme navn. Det finder professor i anvendt etik problematisk.

Etik-ekspert: Sundheds­platformen åbner en ladeport for misbrug af CPR-numre

Region Hovedstadens nye IT-system Sundhedsplatformen beskytter ikke i tilstrækkelig grad cpr-numrene på regionens borgere. Det mener flere brugere af Sundhedsplatformen, der har sendt Dagens Medicin eksempler på, hvordan de ved blot at indtaste et navn på en specifik patient kan få adgang til en liste over alle dem, der bærer samme navn, sammen med deres […]