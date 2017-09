Udviklingen inden for immunterapibehandlinger går hurtigt, og Inge Marie Svane glæder sig over flere gode nyheder på området på den netop afsluttede ESMO-kongres.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

MADRID (Dagens Medicin) – Udviklingen inden for immunterapi går så stærkt i disse år, og kapløbet mellem medicinalvirksomhederne er så tæt, at der begynder at være knaphed på store kongresser, hvor medicinalindustrien kan komme til at præsentere deres nyeste landvindinger på området. Det er måske den lavpraktiske årsag til, at Inge Marie Svane, professor, overlæge […]