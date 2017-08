ESC opruster på de sociale medier

Som noget helt nyt er ESC i år til stede på det sociale medie Instagram og tager således endnu et skridt mod at gøre kongresoplevelsen digital.

Sidste år var der lige præcis 32.897 deltagere i ESC-kongressen, mens 286.500 besøgte kongressen online i løbet af de fem dage, den varede.

De sociale medier spiller en stadig større rolle i kongressens kommunikation, og derfor har ESC i år valgt at udbygge sin online-kommunikation med en ekstra platform.

Således er det i år første gang, den internationale hjerte-kar-kongres går i luften på det sociale medie Instagram. Her kan deltagere dele billeder med hinanden, og ESC har allerede skudt festen i gang med de første billeder, der er lagt op på kontoen ‘europeancardiology’.

Kongressen er allerede repræsenteret på både Twitter og Facebook, hvor formålet er, at brugere verden over kan tage del i faglige diskussioner. Der vil desuden blive lagt en daglig video op på ESCs Facebookside med highlights fra dagen.

Den digitale satsning indebærer bl.a., at unge kardiologer sidder klar ved tasterne og publicerer resultater fra de største sessioner løbende med, at de bliver offentliggjort.

Udover at være tilstede på de sociale medier har kongressen også udviklet en app, der gør det muligt at få adgang til informationer, kort over kongresområdet, abstracts, posters og andet fra mobiltelefonen.

Blandt de nye funktioner i app’en er, at man som deltager kan give feedback til de sessioner, man ser. Derudover kan man som noget nyt i år deltage i afstemninger på mobilen eller stille et spørgsmål under det, der bliver kaldt ‘interaktive sessioner’, og man har adgang til nyheder om kongressen, bl.a. ESC TV og pressemeddelelser.