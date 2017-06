Når kræft spreder sig til knoglerne, rammer det ofte rygraden. Metastaser i rygraden kan skabe tryk på nerverne og lede til rygsmerter, følelsesløshed, snurren i lemmerne og gangbesvær. Mange patienter, som lider af fremskreden kræft, udvikler metastaser i knoglerne, og af dem vil omkring 10 pct. opleve rygmarvskompression.

Læger bruger ofte stråling til at behandle smerterne ved rygmarvskompression, men der er endnu ikke udviklet nogen standarder for behandlingen, som ofte strækker sig over en hel uge. Nu viser ny forskning dog, at én dosis strålebehandling er nok til at fjerne symptomerne på lidelsen, og det kan give kræftpatienter mere kvalitetstid med familien i deres sidste uger at leve i.

»Vores fund viser, at én enkelt dosis radioterapi bør være standardbehandling til knoglemarvskompression som følge af metastaser – i hvert fald til patienter med kort tid tilbage at leve i. For patienterne betyder det mindre tid på hospitalerne og mere tid sammen med deres familier,« fortæller kræftlæge Peter Hoskins fra Mount Vernon Cancer Centre i Middlesex, England, i en pressemeddelelse.

Det nye forskningsresultat er netop offentliggjort på den årlige konference for American Society of Clinical Oncology (ASCO), der i disse dage bliver holdt i Chicago.

Gav kræftpatienter forskellig strålebehandling

I studiet strålebehandlede forskerne 688 kræftpatienter, som enten var diagnosticeret med prostatakræft, lungekræft, brystkræft eller tarmkræft. Sygdommene havde for alle patienternes vedkommende spredt sig og dannet metastaser i rygraden, hvilket havde medført, at patienterne udviklede rygmarvskompression. Patienternes gennemsnitsalder var 70 år, og 73 pct. var mænd.

Forskerne fordelte patienterne i to grupper, hvor den ene gruppe fik én dosis strålebehandling i rygmarven med en styrke på 8 Gy, mens den anden gruppe modtog 20 Gy fordelt over 5 dage.

Forskerne vurderede efterfølgende patienterne ud fra:

Om de var i stand til at gå

Gå med stok

Problemer med at gå

Skulle bruge kørestol

Ved forsøgets begyndelse lå 66 pct. af patienterne i de to første kategorier.

Ingen forskel på længde af behandling

Efter 8 uger lå 69,5 pct. af patienterne, som modtog én strålebehandling, og 73,3 pct. af patienterne, som modtog fem behandlinger, i de to første kategorier, hvilket ifølge forskerne viser, at én behandling kan gøre det samme for patienterne som fem behandlinger.

Samtidig var den gennemsnitlige overlevelse ens for de to grupper, hvor første gruppe gennemsnitligt overlevede i 12,4 uger, mens den anden gruppe overlevede 13,7 uger. Forskerne fortæller, at der ikke var statistisk forskel på de to grupper. Grupperne oplevede også de samme grader af bivirkninger.

Forskerne advarer dog om, at én strålebehandling indtil videre kun kan anbefales til patienter, som ikke har lang tid tilbage at leve i.

»Længere strålebehandling er måske mere effektivt til at modvirke, at metastaser i rygmarven kommer tilbage. Derfor kan længere behandlingsforløb være bedre til patienter, som har udsigt til at leve længere, men det skal vi stadig have bekræftet,« siger Peter Hoskins.